Rescatan catro persoas que navegaban nunha lancha no Grove cando o motor deixou de funcionar

Catro persoas tiveron que ser rescatadas polo lancha dos socorristas da praia da Lanzada despois de quedar á deriva fronte fronte á costa do Grove porque o motor da embarcación na que navegaban deixou de funcionar.

Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, unha das catro persoas que estaban a bordo dunha lancha chamou para alertar da situación e explicou que estaban fronte a praia de Borreiros e que todos se atopaban ben nese intre, aínda que estaban dirixíndose cara ás rochas.

Ao ter coñecemento do sucedido, Salvamento Marítimo mobilizou a lancha Salvamar Sargadelos, o grupo acuático do GES de Sanxenxo púxose en marcha e tamén unha patrulleira da Garda Civil do Mar.

Ademais, foi informada a Policía Local e o Servizo Municipal de Protección Civil do Grove.

O aviso chegou aos socorristas da praia da Lanzada, que acudiron en axuda das catro persoas a bordo dunha lancha e rescatáronos.

Logo diso, dirixíronse ata Pedras Negras escoltados pola patrulleira da Garda Civil e a embarcación de Salvamento Marítimo para deixar estas catro persoas en terra.