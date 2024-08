O pregón de Jacobo Olmedo dá a benvida a catro días de Festas do Divino Salvador

Presentación da programación das festas do Divino Salvador de Poio © Concello de Poio

Este luns 5 de agosto a cita máis festiva da xornada en Poio terá lugar na igrexa de San Salvador. Ás 22.00 horas, Jacobo Olmedo Suárez, director do colexio SEK Atlántico, será o responsable de dar a benvida a cinco días de festa.

O pregón de Olmedo abrirá as Festas do Divino Salvador, que contan cunha programación organizada pola Comisión de Festas, coa colaboración do Concello de Poio, que mestura música e tradición.

A lectura do pregón contará tamén coa actuación da agrupación folclórica Vides Novas e xa antes, desde as 21.00 horas, a programación Zona de Obras do Concello de Poio tamén fará parada en San Salvador, co show de Asacocirco, destinado para o público familiar.

A noite rematará coa actuación do grupo Alianza e deixará xa os ánimos altos para a programación do martes.

O día 6, ás 12.30 horas, celebrarase a misa solemne na honra a San Salvador, cantada pola Coral de Poio. A procesión estará acompañada pola Escola de Música Municipal de Redondela e pola Escola de Música tradicional de Poio.

Pola tarde, ás 19.30 horas, a programación inclúe o concerto da Escola de Acordeóns de Campelo. Xa a partir das 21.00 horas a verbena estará amenizada polas orquestras Player e La Ocaband.

O mércores 7, a misa na honra á virxe do Carme será ás 12.30 horas e estará cantada pola Coral Virxe de Fátima de Campelo. A procesión estará acompañada pola Escola de Música tradicional de Poio.

Pola tarde, ás 19.30 horas actuará o grupo Chispas do Lérez e a verbena comezará ás 21.00 horas coa orquestra Capitol e o grupo Azabache, Recanteiros de Luar.

O último día da festa dedicarase aos máis pequenos da casa, cunha festa infantil con inchables, touro mecánico e festa da escuma a partir das 18.00 horas.

Rematadas as festas do Divino Salvador, non rematarán as celebracións. O sábado 10 o gaiteiro Óscar Ibáñez, natural de San Salvador, fará parada en Poio dentro da súa xira Tribal XX, coa que está celebrando o seu vinte aniversario sobre os escenarios.

O concerto comezará ás 21.00 horas no Adro da Igrexa de San Salvador, con entrada de balde.