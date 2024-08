A música galega de Lontreira y Dakidarría sacia as ganas de troula no Festixeve

Festixeve 2024 © Mosrey Fotografía Concerto de Lontreira en Festixeve 2024 © Mosrey Fotografía

Os concertos de Lontreira e Dakidarría encheron de festa o sábado noite do Campo de Vilar de Fragoso, en Santo André de Xeve. Foron o colofón do día central da programación do festival Festixeve, unha cita coa música en galego, a comida, a bebida, a artesanía, os xogos e a natureza que, ano tras ano, mantén a súa esencia.

O trío da Illa de Arousa Lontreira foi o primeiro en saltar ao escenario coa súa mestura de efectos visuais e sonoros. Os sons e culturas do mundo de Rotce (teclado), Adri Coyote (voz) e Iván Barral (guitarra) puxeron en movemento o recinto, levantando xa os ánimos para o resto da festa.

A substitución tomouno Dakidarría. A banda de Valmiñor elevou esas revolucións a ritmo de ska, reggae, ritmos urbanos e punk-rock para dar paso a unha sesión de DJ.

A noite musical foi o momento máis concorrido do sábado en Xeve, pero a festa empezara xa hora antes, con pulpeiro a partir das nove da noite e o atractivo de que este ano o festival inclúe unha feira de artesanía para poder gozar da creatividade dos artesáns da zona.

As ganas de música e de festa xa empezaron a saciarse desde o xoves 1, coa apertura de barras e os cantos dá taberna, e o venres, cun xogo de rastrexo inspirado na serie televisiva El juego del calamar.

E tras a intensa xornada do sábado, o colofón dáo este domingo a oferta lúdica, con inchables e xogos populares desde as catro da tarde e a xa tradicional procesión laica de empanadas e roscas.

Para clausúraa non falta a música, con Pulpiño de Viascón (18:00 horas), Chispas do Lérez (19:30 horas) e a Charanga OT (21:00 horas).