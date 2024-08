O parque infantil da Illa do Covo, obxecto dunha mellora integral nas vindeiras semanas

Traballos de reparación e mantemento no parque infantil da Illa das Esculturas © Concello de Pontevedra

Ao longo das próximas semanas, o parque infantil da Illa do Covo recibirá unha mellora integral, que inclúen a limpeza xeral do parque, a reparación do seu pavimento, a restauración e pintado do mobiliario e a restauración integral de elementos defectuosos.

O orzamento total para esta mellora e reforma do parque é de 46.646,83 euros e o prazo establecido para o remate dos traballos é de dous meses.

O parque de xogos da Illa das esculturas é unha instalación que funciona como un dos principais principal centro de lecer para a rapazada na contorna. Foi deseñado no seu día mediante elementos de carácter natural, fabricado en madeira de robinia que lle atribúen unha personalidade propia en harmonía coa contorna.

O concelleiro de Parques e xardíns, Xaquín Moreda, sinala que a principio de mandato o alcalde deu orde de priorizar o mantemento dos espazos públicos, unha idea global e transversal que se vén mantendo ao longo destes meses. "Fomos facendo diversas intervencións neste tempo e agora é a quenda do parque infantil da Illa do Covo", sinalou.

Moreda sinalou que é "un parque singular, é moi usado pola rapazada e as familias, e vai contar cunha actuación global no que tamén se mellorará a súa contorna".