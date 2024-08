Dous menores feridos nun accidente con tres coches implicados en Cambados

Accidente con tres coches implicados en Cambados © Servizo de Emerxencias de Cambados

Dous menores resultaron feridos no serán do venres nun accidente de tráfico en Cambados, o segundo na mesma tarde.

Este segundo accidente tivo lugar sobre as 20:30 horas no quilómetro 1 da VG-4.3., a autovía do Salnés.

Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, houbo tres vehículos implicados que quedaban entorpecendo a circulación pola estrada logo da colisión.

O 112 Galicia informou á Policía Local de Cambados, Garda Civil de Tráfico e ao Servizo Municipal de Protección Civil de Cambados.

Logo da chegada dos membros de Protección Civil ata o lugar do accidente, estes confirmaron que que había dous menores feridos, polo que se puxeron os feitos en coñecemento do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tiveron que ser evacuados.