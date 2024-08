Unha xornada para gozar coa canoa no río Verdugo

Xornada de piragüismo posta en marcha polo Concello da Lama © Concello da Lama Xornada de piragüismo posta en marcha polo Concello da Lama © Concello da Lama

Preto de 200 persoas participaron na xornada de piragüismo posta en marcha polo Concello da Lama, a través da Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) no río Verdugo.

Coa coordinación técnica e organizativa do Club de Piragüismo Vilaboa, os participantes distribuíronse ao longo da tarde en 6 quendas.

Os monitores explicaron os distintos modelos de piragua e diferenzas existentes coas canoas. Tamén explicaron as técnicas para facer máis eficiente a palada na auga.

Durante a xornada, estiveron presentes o alcalde da Lama, David Carrera, e o concelleiro de Cultura e Deportes, Plácido Pillado Alfaya.

A praia fluvial de Ponte Verdugo conta con zona arborada, espazos de sol e de sombra, mesas e todo tipo de servizos, así como unha serie de melloras realizadas para mellorar o acceso a persoas con mobilidade reducida e con problemas de visión que fan deste lugar un dos preferidos non só dos residentes e visitantes da Lama senón doutros municipios limítrofes.

O éxito deste evento confirma que esta actividade na comarca do Verdugo-Oitavén é unha cita obrigada do verán para a veciñanza da Lama e os seus visitantes xa que lles permite un maior goce do tempo libre familiar e favorece tamén a interrelación xeracional a través da práctica de actividades saudables e de encontro coa natureza.