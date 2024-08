25.000 bivalvos prepáranse para a Festa da Ostra de Noalla

Noalla está lista para celebrar a súa tradicional exaltación do bivalvo rei coa XXXI Festa da Ostra, que terá lugar desde o venres 9 ata o domingo 11 de agosto, nas inmediacións do campo de fútbol e da praia da Lanzada.

Organizada pola Comisión de Festas Virxe do Carme de Noalla e coa colaboración do Concello de Sanxenxo, a festa promete ser un gran éxito.

Este venres, os concelleiros de Educación, Nati Parada, e de Turismo e Praias, Juan Deza, presentaron o evento na Casa Forestal As Canteiras de Noalla xunto ao presidente da comisión de festas, Roberto Garrido, e varios membros do colectivo.

"Galicia sabe a mar e Noalla sabe a ostra. Convido a todos os veciños e visitantes a desfrutar na cita que ano tras ano conta cun gran éxito de participación”, asegurou Nati Parada.

A carpa de degustación abrirá cada día a partir das 11 da mañá, ofrecendo unha variedade de produtos que van desde ostras, mexillóns, sardiñas e churrasco ata empanada, todos a prezos populares.

Este ano, a adega encargada de servir a festa será Aquitania. Roberto Garrido, presidente da Comisión de Festas, explicou que “este ano, ante as previsións do ano pasado, encargaremos 25.000 unidades de ostras para non quedarnos escasos e todos os cartos recadados irán para as festas do Carme”.

Ademais da gastronomía, varios grupos musicais animarán a contorna durante os tres días de celebración.