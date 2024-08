San Bieito, o 11 de xullo, e San Antón, o 18 de agosto, serán os festivos locais de Cuntis no ano 2025

A Corporación municipal cuntiense celebrou este xoves o Pleno ordinario de agosto, no que se aprobaron varios temas de interese. Un deles foi a designación oficial dos festivos locais na vila, correspondentes ao ano 2025.

Todos os grupos amosaron o seu respaldo unánime á proposta realizada desde Alcaldía, de definir como xornadas festivas o 11 de xullo, día de San Bieito, e o 18 de agosto, día de San Antón, que coincidirán en venres e en luns, respectivamente.

Esta cuestión tratouse durante a sesión como un punto de urxencia, xa que, tal e como explicou o alcalde, Manuel Campos, o Concello recibiu esta mesma semana unha comunicación por parte do departamento provincial de Servizo de Emprego, Relacións Laborais, Traballo Autónomo e Economía Social solicitando que se lle enviase canto antes a confirmación dos festivos locais do vindeiro ano.

Por outra banda, no Pleno tamén se aprobou por unanimidade a elección de representantes da Corporación local no órgano colexiado da Comunidade de Usuarios de Abastecemento de Auga nos Concellos de Cuntis e Moraña, dando así resposta ao requerimento de Augas de Galicia. Ademais do alcalde, formarán parte deste órgano en representación da Administración cuntiense a tenente de alcalde, Conchy Campos Fernández, e o concelleiro José Antonio González Fontán, responsable das áreas de Cultura, Deporte e Educación.

Asemade, o Pleno aprobou a adenda ao convenio asinado coa Deputación de Pontevedra para a contratación de sistemas de impresión e dixitalización, que o organismo provincial impulsa para beneficio das Entidades Locais. No caso de Cuntis, este investimento destinouse a renovación de material, como fotocopiadoras, en diferentes equipamentos municipais.