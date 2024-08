Cuspedriños celebra este domingo a súa tradicional Rapa das Bestas

Este domingo 4 de agosto regresa a Cuspedriños a tradicional Rapa das Bestas.

Segundo anunciaron o alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, o tenente de alcalde Fernando Vázquez e membros da comisión organizadora, a actividade desenvolverase durante toda a xornada, comezando sobre as 12:00 horas coa subida das bestas do peche de Viascón ata o Curro de Cuspedriños onde se comezará a facer a separación dos poldros, tarefa na que colaborarán tamén os rapaces.

Sobre as 14:00 horas terá lugar a comida campestre a cargo de Pilar Fuchela. O menú pechado consistirá en polbo á feira, churrasco, sobremesa e café, cun precio de 35 euros persoa adulta e 17 euros menores de 12 anos). Para inscribirse no xantar hai que facelo chamando aos teléfonos 677 161 957 e 690 02 77 87.

Xa pola tarde, a partir das 17:00 horas, dará comezo a tradicional Rapa das Bestas, na que pode participar calquera persoa que o desexe "tomando unhas mínimas medidas de seguridade e respectando en todo momento aos animais e mantendo un comportamento cívico".

Por outra banda, nesta cuarta edición a xornada contará coa presenza dos 'instagramers' Enrique Rodríguez (@kike_riasbaixas); Marina Cabrero (@marina_coso); Rashadboleh (@rashadboleh), e con Guillermo Carracedo Robelo (@guillermocarracedo), médico e deportista campión de Europa e 5 veces de España en Paddle Surf.

Durante a presentación do evento, o alcalde de Cerdedo-Cotobade felicitou aos membros da comisión organizadora polo traballo realizado no coidado e promoción do mundo do cabalo e por "manter vivas as nosas tradicións que nos definen como pobo e que nos fan sentir moi orgullosos".