O Porto Deportivo de Combarro ten xa todos os seus amarres ocupados ou reservados para agosto

A concelleira de Turismo no Concello de Poio, Rocío Cochón fixo balance dos datos que sobre o turismo no municipio deixaba o mes de xullo e algún que avanza como pode resultar agosto. Unha destas referencias positivas é que o Porto Deportivo de Combarro ten todos os amarres ocupados ou reservados para todo este mes e durante o pasado xullo estivérono nun 95%. Foron embarcacións na súa maioría estranxeira, procedentes de Irlanda, Francia, Bélxica e Estados Unidos.

“É unha excelente noticia, proba do atractivo do turismo náutico e da forza que ten Combarro e o noso mar como porta de entrada ao noso Concello", dicía a concelleira.

A meteoroloxía durante o último mes nas Rías Baixas non favoreceu as expectativas iniciais e finalmente a ocupación media en xullo estivo case no 64%, chegando a esa media para rozar o 71% na segunda metade do mes e tendo algúns establecementos case ocupadas a totalidade das súas prazas. Mirando ao mes de agosto agárdase que as máis de 4.200 de prazas de aloxamento das que dispón o concello de Poio, ocúpense nun 80%.

Outra das referencias para baremar o número de visitantes son as dúas Oficinas de Turismo. Destes lugares apúntase o importante número de persoas que se achegan a Poio a través das variantes do Camiño de Santiago. "Están a rexistrar datos moi importantes, especialmente de peregrinos estranxeiros. É un fenómeno que crece cada días máis e atrae a visitantes de todo o mundo", engadía Rocío Cochón.