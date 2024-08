Doce anos de cárcere por tentar asasinar a súa exparella no Grove tras negarse a retomar a relación

Doce anos de prisión, a prohibición de comunicarse coa vítima durante 26 anos e a instalación dun dispositivo de control telemático para o seu cumprimento. Esa é a pena que deberá cumprir un home que no ano 2018 tentou matar a súa ex parella no Grove disparándolle en dúas ocasións.

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra xulgou este home e decidiu condenalo como autor dos delitos de tentativa de asasinato, de malos tratos habituais, de quebrantamento de condena e de tenza de armas prohibidas.

O acusado e a súa vítima mantiveron unha relación durante 25 anos e segundo a Audiencia, tentou matala "tras os reiterados rexeitamentos e negativas ás súas peticións de perdón e de renovar a relación sentimental, consciente de que a ruptura era definitiva".

O tribunal considera probado que o acusado someteu á súa vítima, "case desde o inicio da súa relación e, en maior medida, desde o ano 2015", sempre no domicilio común e en presenza da filla de ambos, "a continuas humillacións e menosprezos, iniciando constantes disputas relativas ás decisións domésticas, persoais e á educación da filla en común, nas que lle gritaba e insultaba".

A sentencia salienta que "a controlaba cunha actitude sumamente celosa e violenta". Así, sinala que rompía os efectos domésticos, a empuxaba, a collía polo pescozo e lle propinaba golpes e labazadas.

Segundo as maxistradas, "vulneraba a súa personalidade e a súa autoestima, conseguindo crear un clima de terror para que acatase todas as súas decisións, dobregando a súa vontade, anulada polo profundo medo que a súa parella lle infundía polo seu carácter violento e dominante".

A resolución tamén conclúe que o acusado incumpriu as penas de prohibición de aproximación e de comunicación que lle impuxeron a partir do mes de novembro de 2018, "sen importarlle a ineficacia da resolución xudicial que as impoñía".

Nunha desas ocasións, o 5 de decembro de 2018, segundo relatan no fallo, foi ao domicilio da súa ex parella, a pesar da existencia da pena de afastamento que llo prohibía, esperou a súa chegada, sobre as 11:30 horas, e entrou na vivenda "coa decidida vontade de acabar coa súa vida, consciente de que a ruptura era definitiva".

Foi á habitación onde a vítima estaba deitada e, brandindo un coitelo de cociña, "recriminoulle que o denunciase e anuncioulle a morte", chegando a poñerse sobre ela e a colocarlle un coitelo no pescozo en repetidas ocasións.

Acto seguido, saíu da habitación, pechou a porta da vivenda con chave, baixou as persianas de toda a casa, e, por sorpresa, "abalanzouse sobre ela e golpeouna co canón dun revolver no lado dereito da cara e lle disparou, sen perforarlle, porque a vítima lle golpeou a man e desviou o tiro, conseguindo que a munición só lle rabuñase a meixela".

A continuación, "tentou poñerlle a pistola na sen e disparoulle de novo, conseguindo a muller, co seu forcexo, que o tiro a alcanzase no lado dereito do pescozo".

A denunciante quedou na cama finxindo estar inconsciente e o procesado disparouse a si mesmo, circunstancia que aproveitou a vítima para saír da habitación, pero non do seu domicilio porque o condenado pechara a porta "para asegurar a culminación da súa intención de matala e que ela non puidese escapar", polo que pediu auxilio pola xanela.

A sentenza non é firme, pois contra ela cabe presentar recurso ante o TSXG e inclúe o pagamento dunha indemnización de 100.000 euros, dos cales 43.000 euros son en concepto de dano moral.