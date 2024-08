De Soutomaior a Noruega para cursar Bacharelato en Colexios do Mundo Unido e "realizar un cambio no mundo"

María Codesido, en Noruega © Fundación ONCE

María Codesido ten 17 anos e afronta unha nova etapa da súa formación en Noruega. Chegou xa ao país nórdico procedente de Soutomaior, onde terminou a súa formación na ESO con matrícula de honra no CPR Santiago Apóstolo, e espéraa un curso no que beira recoñecido o seu esforzo e superará barreiras.

Esta moza pontevedresa ten displasia esquelética, unha discapacidade que non lle impide ser unha gran apaixonada do deporte e que nunca lle impediu cumprir os seus soños. Nin conseguir unha bolsa da Fundación ONCE para esta nova oportunidade formativa e vital.

Ela mesma explica en que consiste a súa discapacidade "parecida á acondroplasia". "Principalmente é unha cuestión de altura; cousas tan básicas como timbrar ou o aseo persoal eran bastante difíciles (algunhas imposibles) sen as operacións de alongamento óseo", relata.

Para esta nova etapa, sente afortunada por obter esta bolsa da que espera que lle faga crecer como persoa, "poder aprender doutras culturas e ampliar o meu punto de vista sobre o mundo".

"Ser consciente doutra realidade e poder traballar nunha comunidade con ideas diversas pero un obxectivo e entusiasmo común", é un dos retos que se marca para esta etapa, na que espera "obter as habilidades e ferramentas necesarias para o desenvolvemento da miña persoa, realizar un cambio no mundo, melloralo, aínda que sexa cun pequeno gran de area".

María afronta esta nova experiencia co reto que supón afastarse completamente da súa rutina, "enfrontar este desafío sen ninguén do meu círculo e empezar unha nova etapa nun novo país, cunha nova cultura".

Neste próximo curso, no que cursará Bacharelato Internacional no UWC Rede Cros Nordic College de Noruega, confía en que o tempo e as ganas fagan máis fácil a adaptación. "Creo que me vai a axudar a madurar e a adaptarme ás adversidades do mundo".

O seu novo colexio é un dos centros que Colexios do Mundo Unido ten por todo o mundo e elixiuno polo seu interese na cultura nórdica. "É diferente á cultura mediterránea e axudarame aampliar horizontes. Ademais interésame a súa relación coa Cruz Vermella co seu programa de competencias básicas".

Chega grazas a unha das bolsas que cada ano ofrece Fundación ONCE, da que se mostra moi agradecida. "Levo unha semana no UWCRCN (Noruega) e a experiencia está a ser incrible á par de enriquecedora, pero sobre todo única; ese tipo de situacións que pensas que nunca che pasarán a ti. É moi necesario que haxa entidades como Fundación ONCE, que á xente con discapacidade déixennos demostrar o que valemos e poder acceder a este tipo de oportunidade tamén. O mínimo que podo facer é dar as grazas", sinala..

María fala galego e inglés, gústalle a natación e a música e os deportes son unha das súas paixóns e, en xeral, "as actividades que conlevan adrenalina". No verán practica surf, pádel surf ou windsurf... e no inverno snowboard. A nivel académico, formou parte dunha banda de música do seu colexio e participa nun club de debate e un club de ciencias.