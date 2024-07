Montalvo acollerá a XXIII Feira Gastronómica de Produtos Galegos

A parroquia de Arra volve acoller este fin de seman XXIII Feira Gastronómica de Produtos Galegos, organizada pola Asociación Cultural San Cayetano, na chaira da praia de Montalvo.

Baixo a gran carpa poderá degustarse churrasco, arroz, empanada, mexillóns, lagostinos, vieiras, zamburiñas, polbo… a prezos que non excedan os 14 euros.

O concelleiro de Turismo e Praias, Juan Deza, acompañado do presidente da Asociación San Cayetano de Arra, Bruno Vidal, presentaron este martes o cartel da cita gastronómica e a do certame de pintura ao aire libre.

A apertura dos postos de degustación realizarase este venres, ás 12:30 horas do mesmo xeito que os postos de artesanía. Ás 23 horas os presentes poderán gozar coa actuación do grupo musical Rockandprol. O sábado, á mesma hora, volverán abrirse os postos e as 22 horas comezará o IX Serán dos Loureiros coa actuación do grupo folclórico Soalleira e Os Gatiños de Portonovo. Ás doce da noite, haberá degustación gratuíta de queimada.

A oferta culinaria continuará o domingo, unha xornada na que se celebrará o IX Certame de Pintura Rápida "Arra como Antiga Parroquia". O prazo de inscricións para participar mantense aberto e repartiranse 4.600 euros en premios en metálico entre os finalistas.