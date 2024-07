As comisarías de Pontevedra, Marín e Vilagarcía dan a benvida a 20 policías en prácticas

Presentación en Vigo dos novos policías en prácticas para todo Galicia © Delegación do Goberno en Galicia

As comisarías galegas dan a benvida a 117 axentes e inspectores da Policía Nacional que se incorporan en prácticas, un aumento das plantillas que implica que Galicia chega ao máximo histórico de efectivos.

A todos estes axentes deulles a benvida este martes o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, nun acto en Vigo.

Entre eles, había 20 que traballarán en Pontevedra e na súa área de influencia. En concreto, 12 en Pontevedra, 4 en Vilagarcía de Arousa e 4 en Marín, ademais doutros 23 en Vigo.

Durante a fase de prácticas, de once meses de duración, os policías obterán o nivel de profesionalización requirido para o desenvolvemento das funcións propias da categoría de policía.

Para iso, prestarán servizo nas brigadas de seguridade cidadá, policía xudicial, estranxeiría e fronteiras, policía científica e información, así como na oficina de denuncias. Unha vez superado este período de prácticas, os axentes xa se incorporarán aos seus primeiros destinos laborais.

Pedro Blanco puxo en valor o esforzo económico e orzamentario do Goberno de Pedro Sánchez para recuperar a perda de efectivos dos anteriores anos con convocatorias que recollen unha taxa de reposición do 125%.

O delegado tamén puxo en valor as medidas levadas a cabo para favorecer a incorporación das mulleres e engadiu o compromiso "pola mellora material, técnica e de infraestruturas da Policía Nacional, e, por suposto, a necesaria formación e innovación, para ir sempre un paso por diante da delincuencia".

Ao comezo do acto, gardouse un minuto de silencio en memoria dos mariñeiros falecidos no naufraxio do buque Argos Georgia e o delegado tivo palabras de recordo e aprecio para o conxunto da tripulación do buque e para as súas familias.