Francisco Gondar, sobrevivente do Argos Georgia: "Las dos últimas horas pensé que nos moríamos"

Un dos sobreviventes do afundimento do 'Argos Georgia' nas illas Malvinas, o pontevedrés Francisco Gondar, relatou a "terrorífica" experiencia que tiveron no naufraxio do pesqueiro, unha experiencia que lle marcou "física y mentalmente".

Nunha entrevista concedida a Antena 3 Noticias, o segundo oficial do buque asegura que "lo peor de todo" é a perda dos nove compañeiros que faleceron nun sinistro marítimo que mantén a outras catro persoas aínda desaparecidas.

Xa en casa, xunto á súa familia, Gondar explicou que tras o naufraxio pasou vinte horas nunha balsa salvavidas, cos outros doce sobreviventes, "vomitando y temblando", algo que definiu como unha "agonía terrible" porque recibían golpes de mar en todo momento.

"Éramos incapaces de movernos. No éramos capaces prácticamente de articular palabra", relatou nesta entrevista.

Na súa conversación, o mariñeiro pontevedrés confirma que o naufraxio se debeu a unha vía de auga no buque. "Tenía cámaras por todos lados, se veía que estaba entrando agua masivamente", afirmou, unha situación que "era imposible solucionarla".

Aínda que "el jefe lo intentó por todos los medios", o buque afundía. "Si no fuera por lo rusos, no hacíamos nada. Ellos vaciaban el agua", lembra Francisco Gondar, quen recoñece que "las dos últimas horas, ahí sí pensé que nos moríamos".

"El peor recuerdo es cuando perdí de vista al técnico de pesca. Ahí me dolió mucho", confesa sobre o vigués César Acevedo, un dos falecidos, con quen lle unía unha relación especial. "Con ese temporal no sé ni cómo sobrevivimos", engadiu.

A pesar de todo iso, Gondar asegura que regresará ao mar porque é o seu modo de vida.