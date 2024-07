Comeza a remodelación do nó de bombeiros, que deberá estar rematada en setembro de 2025

Inicio das obras do Nó de Bombeiros © PontevedraViva Inicio das obras do Nó de Bombeiros © PontevedraViva

Este luns comezaron as obras de remodelación da ligazón de Pontevedra norte coa AP-9, no chamado nó de bombeiros, "unha débeda histórica coa cidade de Pontevedra" que, segundo o delegado gubernativo, Pedro Blanco, demostra que "o Goberno de Pedro Sánchez cumpre con Pontevedra, mentres outros dedicáronse a prometer esta obra en reiteradas ocasións sen facer nada".

Estas obras supoñen un investimento de 9,9 millóns de euros e a empresa adxudicatraia Comsa deberá telas rematadas en setembro do ano 2025 se se cumpre co prazo previsto.

O arranque dos traballos incluiu un acto de presentación ao que asistiron, ademáis do delegado, a alcaldesa en funcións, Eva Vilaverde; o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada; o xefe da Demarcación de Estradas en Galicia, Ángel del Río, e voceiros dos grupos municipais do Concello de Pontevedra, entre outras autoridades.

No seu descurso, Pedro Blanco destacou o "esforzo e investimento sen precedentes" do Executivo central, que "investiu xa máis de 212 millóns de euros en infraestruturas na provincia de Pontevedra".

Pedro Blanco reivindicou tamén as bonificacións da AP-9, "xa que supoñen un antes e un despois" ao ter permitido "aforrar en só dous anos máis de 100 millóns de euros en peaxes" aos galegos, "e isto mentres se segue traballando para alcanzar a bonificación comprometida do cento por cento".

O enxeñeiro responsable das obras, Federico Saldaña, explicou que esta actuación estará sincronizada coa aplicación dun plan de tráfico que minimice o impacto sobre a circulación rodada nunha zona especialmente sensible de saída e entrada á cidade.

Coa remodelación, a rotonda da ponte das Correntes gaña protagonismo na distribución do tráfico e incrementa o seu diámetro.

Así, pasarase da actual ligazón coa AP-9, que presenta problemas de funcionalidade en varios dos seus movementos, a unha conexión máis funcional na que as glorietas da ponte e de bombeiros pasan a estar unidas por un tramo de dobre calzada (catro carrís) gracias á duplicación do paso elevado actual.

Ademais créase unha beirarrúa ampla para habilitar un itinerario peonil seguro entre a rúa de Domingo Fontán e a Comandancia da Garda Civil.

Construiranse novos enlaces coa AP-9 para garantir todos os movementos Vigo-Pontevedra e Pontevedra-Santiago e simplifícaranse as incorporacións en dirección ás estradas autonómicas PO-531 (Vilagarcía) e PO-308 (Sanxenxo-Ponte da Barca).