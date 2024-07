Expulsan unha fragata rusa que fondeou sen permiso na Illa de Arousa

Menos dun día estivo fondeada ante as costas da Illa de Arousa a fragata rusa Shtandart. O buque, que xa fora vetado en Francia, tentara entrar sen éxito nos portos da Coruña e Vigo e, ante esta situación, optou por dirixirse á ría de Arousa.

Desde a súa chegada o barco estivo custodiado por dúas embarcacións da Garda Civil, pero tras a decisión da capitanía marítima de Vilagarcía de negarlle a entrada no seu porto, foi expulsado de augas españolas. Foi sobre as seis e media deste sábado.

A fragata levantou o fondeo e iniciou sen incidentes a súa travesía para abandonar as doce millas das augas territoriais españolas, cumprindo as ordes que advertían ao capitán de que se non se marchaban serían remolcados polas autoridades.

Esta orde está está amparada nas instrucións da Unión Europea para as embarcacións rusas con motivo da guerra de Ucraína e nas infraccións cometidas polo barco á lexislación española en materia de fondeos.

O veto de Europa aos barcos rusos afecta tamén a aqueles que cambiaron de bandeira, como é o caso, xa que o Shtandart navega agora con insignia das Illas Cook.

No operativo participaron a patrulleira Río Luna da Garda Civil e a embarcación Salvamar Sargadelos de Salvamento Marítimo co capitán marítimo de Vilagarcía, Juan Andrés Pérez, e o xefe do centro coordinación de salvamento de Fisterra, Manuel Capeáns, a bordo.

Ambos acudiron á fragata para comunicarlle ao capitán directamente a orde de expulsión e supervisar a embarcación, que alegara sufrir unha avaría eléctrica.

Pola noite, a zona de fondeo foi sobrevoada polo helicóptero Helimer 401, que aproveitou un voo de recoñecemento para inspeccionala. Na boca da ría estaba, ademais, a remolcador María Pita, que acompañou á fragata ata a súa saída a doce millas da costa.

O Shtandart, segundo informa a Subdelegación do Goberno, chegou a Galicia coincidindo coa celebración do festival Iacobus Maris de Vigo, pero foille negada a entrada a porto vigués. Catro días antes tentárao na Coruña, tamén con resultado negativo.

Dende entón navegou co sistema de identificación automática apagado e non respondeu as chamadas do centro de coordinación e salvamento de Fisterra. Ante a presenza da patrulleira da Garda Civil respondeu por fin, alegando que cambiara o distintivo identificativo e comezou a responder a radio con normalidade.

A chegada deste barco a augas españolas xa fora comunicada hai uns días á capitanía marítima de Vigo por parte da asociación de persoas refuxiadas AGA Ucraína, dado que o veleiro xa tentara recalar nun porto francés.