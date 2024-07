París 2024 arranca cun desfile naval polo Sena e unha cerimonia pasada pola auga

Por primeira vez na historia, os Xogos Olímpicos inauguráronse na rúa. París, na súa terceira vez como sede olímpica, elixiu esta fórmula para dar a benvida á cita deportiva máis importante do mundo. Pero esta cerimonia inaugural ha quedado deslucida pola choiva.

Despois de tres horas e coa maioría dos deportistas xa de volta na vila olímpica, o presidentes francés, Emmanuel Macron, declaraba inaugurados os Xogos de París, nos que a pontevedresa Támara Echegoyen foi a abanderada do equipo español.

"Ha sido muy emocionante. Yo no me lo esperaba así. Ha superado mis expectativas", afirmaba Echegoyen a RTVE tras unha cerimonia que "hemos disfrutado mucho de todo el camino porque fue impactante conocer la ciudad de esta manera".

Xunto ao piragüista Marcus Cooper, ambos encabezaron a delegación nacional que, como o resto de países, presentouse ao mundo a bordo dun barco que sucou o río Sena durante uns seis quilómetros. Todos eles aguantando de pé e mollándose.

Prueba gráfica de que nuestro barco destilaba FELICIDAD



¿A que sí, @Eurosport_ES? pic.twitter.com/4IAuDJynUd — Comité Olímpico Español (@COE_es) July 26, 2024

O momento máis esperado da cerimonia, como non podía ser doutra maneira, foi o encendido do pebeteiro coa chama olímpica prendida en Olimpia (Atenas) o pasado 16 de abril.

Nun secuencia memorable, Zinedine Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Nadia Comaneci e Carl Lewis pasáronse o facho olímpico camiño do pebeteiro.

Foron a atleta Marie-Jose Perec e o judoca Thedy Rinner os que acenderon xuntos o pebeteiro, que se elevou lentamente sobre o ceo e a noite de París nun globo aerostático, deixando unha imaxe que xa é historia olímpica.

Del río Sena al cielo de París



El precioso momento del encendido del pebetero con la llama olímpica en @Paris2024#Paris2024 pic.twitter.com/VZhJynGzuI — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 26, 2024

A choiva, que se presentou sen permiso nesta cerimonia inaugural, empapou de forma inclemente a deportistas, artistas, público e autoridades e desluciu o espectáculo preparado para a ocasión.

A cerimonia foi unha celebración da cultura francesa, retratada a través de doce escenas repartidas ao longo do río e acompañado dun gran espectáculo de luces e pirotecnia.

Así, entre outras estampas, houbo homenaxes á catedral de Notre Dáme, a obras artísticas icónicas da cultura gala, á Revolución Francesa, ao escritor Víctor Hugo, aos irmáns Lumière, inventores do cinema, á Torre Eiffel, á estreita relación do país coa moda ou para as mulleres máis importantes da historia de Francia.

A cantante estadounidense Lady Gaga, que saíu dunha estación de metro tipicamente parisiense, construída para a ocasión xunto ao Sena, foi outra das protagonistas desta cerimonia, na que rendeu a súa particular homenaxe ao cabaret francés.

Pero, sen dúbida, a actuación máis emotiva foi a que ofreceu Céline Dion que, a pesar da grave enfermidade neurolóxica que padece, non quixo perderse esta cita e reapareceu publicamente para interpretar o "Hymne à l’amour" de Edith Piaf desde o alto da Torre Eiffel.