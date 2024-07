Un de cada cinco pisos en aluguer en Pontevedra non dura nin 24 horas no mercado

O 20% das vivendas que se ofertaron en alugueiro entre os meses de marzo xuño en Pontevedra non permaneceron máis de 24 horas no mercado, segundo os datos dun estudo do portal inmobiliario Idealista.

Pontevedra sitúase así entre as cidades que máis rápido aluga gran parte das vivendas que están dispoñibles, tres puntos por encima da media española, que se sitúa no 17%.

Son oito puntos máis do que se rexistraba en 2023, cando se reservaban en menos dun día o 12% por cento das vivendas que saían ao mercado inmobiliario.

Toledo é a cidade coa porcentaxe máis alta. Alí case una de cada tres vivendas en alugueiro contrátanse de maneira case instantánea, o que se coñece como "alugueiro exprés", apuntan desde este portal especializado en vivenda.

A Boa Vila sería, ademais, a segunda cidade galega con maior demanda neste sentido, só superada pola Coruña, onde o 23% dos domicilios ofertados alúganse en menos de 24 horas desde que se publica o anuncio.

Por encima da media española tamén se sitúa Ourense, cun 19%.