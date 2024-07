Minuto de silencio na Deputación para lembrar ás vítimas do naufraxio do Argos Georgia

Minuto de silencio para lembrar ás vítimas do naufraxio do Argos Georgia © Mónica Patxot

O naufraxio do buque pesqueiro Argos Georgia nas Illas Malvinas tamén doe en Pontevedra. Xa o deixou claro esta semana o alcalde da capital, Miguel Anxo Fernández Lores, ao lembrar ao veciño da cidade que sobreviviu ao ocorrido, e este venres fixérono tamén desde a Deputación Provincial.

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, encabezou unha ampla representación de deputados e traballadores da institución que gardou un minuto de silencio en recordo dos falecidos, entre os que figuran dous veciños da provincia, de Baiona e Vigo.

Tras o silencio, chegou un longo aplauso, pero os presentes rexeitaron realizar declaracións, respectando a solemnidade do acto.

Entre as persoas que se sumaron ao minuto de silencio estaban varios deputados provinciais, entre eles, o deputado e alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuíña, ao que a traxedia tocou moi de preto porque entre os falecido está Santiago Leyenda, veciño da localidade.

O outro pontevedrés falecido foi César Acevedo, veciño de Vigo, e entre os 27 tripulantes do buque tamén había outro pontevedrés, Francisco Goldar, natural de Marín e veciño de Pontevedra cidade, que figura entre os sobreviventes. Os tripulantes eran 10 españois, 8 rusos, 5 indonesios, 2 uruguaios e 2 peruanos. Deles, 9 faleceron, 14 sobreviviron e hai catro que seguen desaparecidos, entre eles, dous veciños de Ribeira e Noia.

O minuto de silencio desenvolveuse nas escaleiras exteriores do Pazo Provincial e Vázquez Almuiña protagonizou a anécdota da cita ao reprochar a súa "falta de respecto" que supuxo a actitude dun grupo de persoas que acudían á Deputación para protestar durante o Pleno e rexeitaron deixar as escaleiras con motivo deste minuto de silencio. Eran veciños de Pazos de Borbén que reclaman a reforma da estrada entre Os Valos e Amoedo.

Os ministerios de Asuntos Exteriores e Defensa enviaron este venres ás Illas Malvinas un avión do Exército do Aire e do Espazo para repatriar ás españois vítimas do naufraxio, tanto aos seis sobreviventes como aos cadáveres dos dous falecidos. A previsión é que cheguen a España ao longo da fin de semana.