O Burgo celebra o "apostoliño" coa chegada temperá do millo e as uvas

Tradicional procesión do Santiaguiño para recoller as uvas e o millo © Mónica Patxot Tradicional procesión do Santiaguiño para recoller as uvas e o millo © Mónica Patxot

O barrio pontevedrés do Burgo recupera as súas tradicións nunha animada ponte pola festividade de Santiago Apóstolo.

Dentro do programa das Festas do Santiaguiño, este mércores os veciños do barrio protegonizaron a tradicional procesión para recoller uvas e millo.

Conta a tradición que o Apóstolo Santiago, no seu percorrido evanxelizador pola península, foi atendido por unha familia da Santiña, que lle ofreceu descanso, comida e bebida. Desde entón neses terreos a vide madura antes que no resto de cultivos próximos.

A procesión partiu ao redor das 20.45 horas desde a capillo do Burgo coa imaxe do Apóstolo, coa intención de que visitase un ano máis a casa familiar dos Couto.

A xornada nas Festas de Santiaguiño contaban ademais este domingo con pasarrúas e cunha verbena amenizada a partir das 22.30 horas pola orquestra Triunfo no Recinto Feiral.

Este xoves, 25 de xullo, Os de Algures serán os encargados de espertar aos residentes no Burgo. Tamén haberá procesión despois da misa das doce e pola noite actuará a orquestra Grupo Máster. Ás doce da noite serán os fogos artificiais lanzados desde a beira do río Lérez, entre o Puente do Burgo e a ponte de Santiago.

O venres, 26 de xullo, é o día infantil nas atraccións instaladas no recinto feiral e o sábado, 27 de xullo, haberá música picada por un DJ e verbena con orquéstraa Bahía que repetirá tamén o domingo.