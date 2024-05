Pontevedra impulsará "proxectos pequenos" para completar o saneamento en 'zonas de sombra' do rural

As obras que está a realizar Viaqua, no marco do novo contrato da auga, para estender as redes de saneamento e abastecemento de auga nas parroquias do rural están xa moi avanzadas. Así, están executados 36 dos 38 proxectos deseñados no plan inicial.

O goberno municipal destaca que en Campañó, Marcón, Salcedo, Lérez e Tomeza xa se executaron o 100 % das obras. En Santo André de Xeve, Santa María de Xeve, Verducido, Bora, Alba, Cerponzóns e Lourizán o nivel de execución está "entre ou 70 e ou 99%".

Os proxectos de saneamento, nos que se investiron preto de 23 millóns de euros, permitirán que 1.323 vivendas conéctense á rede, dando servizo a unhas 3.155 persoas.

Más avanzado vai o abastecemento de auga, cun investimento de 27,2 millóns, que xa está completado en Lourizán, Marcón, Mourente, Salcedo e Tomeza. En Bora, pola súa banda, a porcentaxe de execución é do 95%.

Neste caso, os beneficiarios serán as 7.981 persoas que residen nas 3.436 vivendas que quedarán conectadas á rede municipal de abastecemento de auga.

Entre as actuacións que debe executar Viaqua, segundo consta nos rexistros municipais, só quedarían por iniciarse o último tramo do saneamento en Verducido, que segundo o Concello comezará en xullo, e a construción do depósito de Valadares.

Este asunto analizouse no pleno municipal deste luns. Foi por mor dunha moción presentada polo PSdeG-PSOE, que reclamaba que se terminen "o antes posible" todas as obras pendentes en materia de saneamento e abastecemento no rural.

A este respecto, denunciaron que "máis de dous anos e medio" despois do prazo previsto, só as parroquias de Campañó, Lérez, Marcón, Salcedo e Tomeza teñen as obras terminadas. É Verducido, segundo os socialistas, a peor parada con "cero vivendas conectadas".

Ademais, o edil Marcos Rey solicitou ao goberno municipal que aborde un plan de expansión para que estas redes cheguen ás vivendas que, por un motivo ou outro, quedaron fóra destas actuacións "para non deixar atrás a ninguén".

Rey asegurou que cando terminen as obras planificadas "centos de vivendas" seguirán sen conexión á rede de rede de sumidoiros, "vertendo a pozos residuais e fosas sépticas e contaminando acuíferos e pozos de captación de auga".

A edil responsable da área do rural, María Xosé Abilleira, que defendeu que os máis de 58 millóns que se están investindo para estender as redes de saneamento e abastecemento nas parroquias "é o maior investimento realizado na historia do rural pontevedrés".

"Non imos a negar que non se cumpriron os prazos", recoñeceu Abilleira, que achacou esta situación a "contratempos impredicibles", entre eles a pandemia, a crise de materiais ou os períodos prolongados de choiva, que impiden avanzar nos traballos.

A iso, a concelleira do BNG sumou como "principais obstáculos" a tardanza en realizar as acometidas individuais das vivendas, que dependen dos seus propietarios, ou os problemas para conseguir permisos de particulares para que as tubaxes atravesen as súas propiedades.

Con respecto aos lugares que se quedaron fóra do plan de obra inicial, o Concello asegurou que se están redactando "pequenos proxectos" para dar servizo a estas vivendas. Quedarán conectadas o 99% das vivendas e asfaltaranse 242 quilómetros de viais.