"A Árbore da Vida", a escultura doada pola Fundación A.M.A., acolle a homenaxe aos sanitarios organizado pola OMC en recoñecemento á súa entrega durante a pandemia

"A Árbore da Vida", a escultura que a Fundación A.M.A. doou ao Concello de Madrid no ano 2020, acolleu ao acto organizado pola Organización Médica Colexial para homenaxear aos médicos e profesionais sanitarios pola súa entrega durante a pandemia.

No acto participaron a ministra de Sanidade, Mónica García; o alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, e a conselleira de Sanidade da Comunidad de Madrid, Fátima Matute, asistiron o presidente da OMC, Tomás Cobo, e o presidente da Fundación A.M.A., o Dr. Diego Murillo.

O evento, conducido polo xornalista Ángel Expósito, tivo lugar na madrileña Plaza de los Sagrados Corazones fronte á escultura de Jaume Plensa "A árbore da Vida", monumento que foi doado pola Fundación A.M.A. ao Concello de Madrid e inaugurada polos Reyes o 18 de decembro en recoñecemento aos miles de profesionais sanitarios que estiveron en primeira liña durante a pandemia, moitos deles falecidos no exercicio da súa profesión.

A escultura, de 7 metros e medio de altura e 6 toneladas de peso, presenta un corazón no alto da columna e converteuse nun símbolo de gratitude aos profesionais sanitarios e unha invocación á memoria da súa entrega durante a pandemia.

En palabras do seu presidente, o Dr. Diego Murillo, a Fundación A.M.A. doou o monumento "para que as xeracións vindeiras sexan conscientes do que significou a pandemia no noso país".

No acto deste venres, o presidente da OMC dedicou unhas palabras de agradecemento ao presidente de A.M.A. pola doazón da escultura e, a continuación, puxo en valor a cooperación entre todos os sanitarios como factor crave para vencer a pandemia. "Esa é a lección que nos deixa esta experiencia", afirmou.

Para a conselleira de Sanidade, "a memoria é un deber e con esta árbore da vida - en referencia á escultura- teremos sempre presentes a quen xa non están". "A pandemia -continuou- é o máis duro que tivemos que vivir".

Pola súa banda, o alcalde de Madrid fixo referencia ao monumento "que lembra a todos os sanitarios, especialmente a aqueles que entregaron a súa vida para salvar a dos demais".

Para finalizar, a ministra de Sanidade sinalou que "España mostrou a raudais solidariedade e empatía durante a pandemia".

Entre os numerosos invitados á homenaxe destacaron os presidentes dos principais Consellos sanitarios, presidentes dos Colexios de médicos de España, a comisionada de Saúde Mental do Ministerio de Saúde, as ex ministras de Sanidade Ana Pastor e María Luisa Carcedo, os viceconsejeros de Sanidade de Andalucía e Asturias e o tenente coronel da Unidade Militar de Emerxencias (UME).

Todos os invitados gozaron da actuación da soprano Ainhoa Arteta, que foi a encargada de poñerlle voz e música a este tributo coa interpretación de distintas pezas musicais, e da proxección dalgunhas imaxes da pandemia captadas no hospital de Xetafe pola fotógrafa Natalia García.