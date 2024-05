Dálle unha patada ao can dos seus veciños, recrimínanllo e acaba ameazándoos

Un pontevedrés deberá pagar unha multa de 90 euros (300 días a razón de 3 euros diarios) como autor dun delito leve de ameazas pola súa comportimiento cara aos seus veciños, que lle recriminaban pegarlle ao seu can.

O acusado e as súas dúas vítimas eran veciños do mesmo edificio en Pontevedra. As dúas vítimas, un home e unha muller, tiñan un can e o home baixaba as escaleiras do inmoble con el cando ocorreron os feitos.

Eran as 14.30 horas do 12 de abril de 2023 e, cando o can baixaba as escaleiras, o acusado abriu a porta do seu piso, atopouse ao can e deulle unha patada para que non entrase na súa vivenda.

O dono do can recriminoulle esa patada e iniciouse unha discusión que foi subindo de ton. Ao escoitar a discusión, a muller saíu da súa vivenda, baixou as escaleiras e díxolle á súa parella que se fose con ela á rúa.

Tamén a nai do acusado saíu do piso e tentou acougar a situación, impedindo que o seu fillo seguise aos seus veciños. Nese momento, el dixo que se os volvía a atopar "los iba a pinchar".

Os veciños saíron á rúa, pero ela lembrou que puxera a comida ao lume e volveu subir ao seu piso. Nese momento, atopouse de novo co acusado na escaleira. El levaba un cúter que utilizaba no seu traballo.

O Xulgado de Instrución número 2 de Pontevedra condenouno e o acusado recorreu ante a Audiencia Provincial pedindo a nulidade da sentenza por vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva porque non acudiu ao xuízo por "unha información errónea achega do lugar de celebración".

O acusado alegaba que ese erro impediulle ir ao xuízo e causoulle "indefensión", pero tanto o tribunal que lle xulgou como a Audiencia negan esa indefensión e rexeitan anular a vista.

Así, os dous xulgados sinalan que a citación que lle chegou ao acusado poñía expresamente a indicación exacta do lugar de celebración de xuízo: "Planta 1-Sala 8 do Edif Xulgados". Para os xuíces, "sen cuestionar que na porta podería recibir unha información errónea, o que non se acredita, non pode concluírse que a súa incomparecencia estivese xustificada, non apreciándose a pretendida indefensión".

A Audiencia desestimou o recurso e confirmou a sentenza inicial.