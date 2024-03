ADEGA presenta a demanda ante o TSXG pidindo a paralización inmediata das obras do parque eólico Acibal

Un dos petróglifos detectados na zona onde está prevista a subestación do parque eólico © ADEGA Primeiro dos tetrasqueis atopados no Acibal, dos que xa hai comunicados sete © Amil Sen Eólicos Elementos afectados polas obras da subestación do parque eólico Acibal, segundo Amil Sen Eólicos © Amil Sen Eólicos

A Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) formalizou a demanda ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Nesta demanda solicita a paralización inmediata das obras do proxecto eólico que se desenvolve no monte Acibal.

A petición ampárase no artigo 100 da Lei de patrimonio Cultural de Galicia. ADEGA xa interpuxera en outubro de 2023 un recurso contencioso-administrativo ante o TSXG ao entender que a Administración non aplicara o precepto e consentir a continuación das obras a pesar dos numerosos elementos do patrimonio arqueolóxico que a veciñanza rexistrara na zona.

Neste sentido, o colectivo Amil Sen Eólicos conmemora esta semana o primeiro aniversario do descubrimento do primeiro petróglifo no monte Acibal. Alerta de que a empresa Norvento está a incumprir as condicións impostas pola Declaración de Impacto Ambiental (DIA) no proxecto. E denuncian publicamente o "abandono absoluto" por parte do Concello de Moraña e da Xunta de Galicia, administracións ás que considera "cómplices dá desfeita".

Indican que este espazo natural é unha zona de importante riqueza arqueolóxica, que xa foi parcialmente destruída polas obras da promotora. Entre outros elementos, destacan a presenza dunha ringleira de tetrasqueis, única en Europa. Ao longo deste ano están previstos dous artigos científicos sobre estes achados.

Ademais, Amil Sen Eólicos engade a presenza de catro petróglifos nunha zona de 25 metros cadrados onde está prevista a construción da subestación.

Denuncian tamén o "abandono de funcións" da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ao evitar o establecemento de medidas preventivas para que non se destrúa este patrimonio.

Ante estas situacións, este colectivo tamén reclama que se revogue a autorización do parque eólico e a restauración do Monte Acibal ao estado previo ás obras na medida que sexa posible.