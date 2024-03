Convocado un taller gratuíto de marcha nórdica para pacientes oncolóxicos

A Asociación Española Contra o Cancro (AECC) en Pontevedra organiza en colaboración con Marcha Nórdica Galicia un programa de marcha nórdica destinado a pacientes oncolóxicos en tratamento activo.

Este taller de Marcha Nórdica desenvolverase en 12 sesións a partir do próximo 5 de abril. As sesións serán todos os venres ás 19.00 horas.

Ricardo Angueira, licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte e especialista en Marcha Nórdica, será o monitor da actividade.



Non é necesario dispoñer de bastóns, debido a que o seu préstamo corre a cargo de Marcha Nórdica Galicia. Tampouco é preciso ter un coñecemento previo desta disciplina.

As dúas primeiras sesións dedicaranse a mostrar os principios e técnicas básicas deste tipo de marcha. Ambas as sesións terán unha duración de 2 horas. O resto de xornadas, terán unha duración de 1 hora aproximadamente.

As sesións realizaranse na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte do campus de Pontevedra, ademais de en a zona verde da Illa das Esculturas.

As persoas interesadas nesta actividade gratuíta, poden inscribirse a través o teléfono 900 100 036 (teléfono gratuíto e 24hrs.) ou no correo electrónico dolores.andujar@contraelcancer.es. As prazas son limitadas.

Desde a Asociación Española Contra o Cancro indican que esta colaboración con Marcha Nórdica Galicia buscar promover a actividade física como factor protector fronte a numerosas enfermidades, entre elas o cancro.