A ostreira Isabel Seoane Amoedo pon imaxe ao cartel da XXXVI Festa da Ostra de Arcade

O Concello de Soutomaior daba a coñecer este venres as primeiras pinceladas do programa da próxima edición, a XXXVI, da Festa da Ostra.

Esta mesma semana avanzou a identidade da persoa que para esta ocasión exercerá de pregoeiro e que corresponde ao escritor Manuel Lourenzo, quen tamén estivo presente na convocatoria xunto a responsables do Concello, adegueiros e hostaleiros do municipio.

Lourenzo encomiou as bondades do produto e a cita festiva avanzando que: "trátase dun evento feito co maior dos agarimos e coidados. Unha festa de unión en enxalzará o produto máis típico da parroquia de Arcade. Unha festa de interese turístico á que convido a vir a todo o mundo para descubrir e degustar a ostra e para coñecer todos os atractivos do noso concello".

A primeira das convocatorias da festa será o 31 de marzo cando terá lugar a carreira infantil da ostra na que poden participar menores ata catorce anos, en caso de ser menores de cinco anos terán que estar acompañados por un adulto. A inscrición que é gratuíta xa está aberta ata o 24 de marzo.

O venres 5 de abril procederase á entrega do galardón á ostreira Isabel Seoane Amoedo, a última ostreira de Arcade que traballou na Pedra. As súas mans abrindo ostras son as que serven de imaxe para ilustrar o cartel promocional da Festa da Ostra deste ano. Esa mesma xornada ás 20.00 horas haberá pasacalles coa charanga A Cabeza Non Para e ás 22.30 horas verbena coas orquestras Marbella e Origen.

O programa do sábado 6 de abril comezará ás 11.00 con pasacalles a cargo da charanga Fanfarria Furruxa. Ás 12.00 horas abriranse as casetas de degustación. Ás 20.00 horas actuación da charanga Mekanica Rolling Band e a 22.30 actuación das orquestras América de Vigo e A Fórmula que se compaxinarán cunha tirada de fogos artificiais.

O domingo 7 de abril ás 10.00 horas sairá a Banda Artística de Arcade e a Banda Cultural de Arcade en pasacalles desde o Calvario ata o Peirao. Á 11.00 apertura das casetas de degustación e ás 13.00 horas a lectura do pregón.