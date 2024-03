Clases intensivas de inglés para viaxeiros na UNED de cara á Semana Santa

O Big Ben na cidade de Londres © UNED Pontevedra

Ata o 22 de marzo, o Centro Asociado da UNED en Pontevedra terá en marcha un curso intensivo de inglés para persoas viaxeiras co obxectivo de ofrecer apoio a estudantes que saian de España durante a Semana Santa ou que reciban a turistas durante esas xornadas.

Este curso está dirixido por Ana Isabel Zamorano Rueda, profesora titular do Departamento de Filoloxías Estranxeiras e as súas Lingüísticas da Facultade de Filoloxía da UNED. O relator será Manuel Bea Pintos, profesor-titor do Centro Asociado da UNED en Pontevedra.

As clases intensivas estarán ao dispor do alumnado matriculado todos os días de 10.00 a 13.00 horas e poderán ser seguidas presencialmente ou en formato en liña, en directo ou en diferido.

Buscarase que os asistentes adquiran fluidez suficiente para resolver necesidades cotiás tanto en comprensión como en produción oral de inglés. Centrarase en cubrir necesidades cotiás como acudir a un restaurante ou a un supermercado; saber comunicarse para realizar desprazamentos, solicitar axuda médica ou resolver cuestións legais.

O prezo do curso é de 47 euros, cunha tarifa especial de 23 euros para persoas afiliadas ao Sindicato Unificado de Policía-SUP. A duración é de 21 horas lectivas que outorgan dereito a un crédito ECTS.