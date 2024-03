As borrascas atlánticas manterán a súa influencia sobre as Rías Baixas nos vindeiros días

Continuarán as borrascas nas Rías Baixas durante os vindeiros días © Mónica Patxot

As predicións do tempo sinalan que Galicia e, en concreto, as Rías Baixas permanecerán baixo a influencia das borrascas durante os próximos días, segundo Meteogalicia.

Este venres 15, Pontevedra atópase nunha situación intermedia entre o anticiclón establecido no Mediterráneo e as borrascas atlánticas que deixarán un réxime de ventos de compoñente sur, que serán moderados na costa e frouxos no interior. Os ceos permanecen parcialmente cubertos, con máis nubes na franxa atlántica. As temperaturas móvense entre os 10 e os 18 graos.

Durante o sábado, Galicia manterase na influencia das baixas presións, co paso dunha fronte durante a tarde. A xornada iniciarase con ceos nubrados e a partir do mediodía chegarán as choivas con máis persistencia no litoral atlántico. As temperaturas continuarán entre 10 e 19 graos. O vento soprará moderado de compoñente sur.

Xa o domingo 17, as Rías Baixas estableceranse entre as altas e baixas presións coa aparición dunha fronte pouca activa na segunda metade do día. Os ceos seguirán nubrados, con algún chuvasco ocasional durante o día, máis probables na zona oeste e, sobre todo, durante a noite. As temperaturas mínimas ascenderán chegando aos 12 graos mentres as máximas continuarán en 19 graos na provincia de Pontevedra. Os ventos soprarán de compoñente sur, moderados en xeral.

A partir do sur, Galicia seguirá influenciada polas borrascas atlánticas especialmente a mediados da semana, con alta probabilidade de choivas. As temperaturas serán propias desta época do ano oscilando entre os 7 e os 16 graos.