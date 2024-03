Aprobado o orzamento de Marín con 16,3 millóns de euros para este 2024

Este 14 de marzo o pleno da corporación de Marín aprobaba o orzamento para este 2024.

O documento presentado polo goberno local presenta un orzamento de 16.342.099 euros, case un millón de euros máis que o aprobado en 2023.

No apartado de ingresos, ao redor do 52,5% procede de taxas e impostos directos e indirectos municipais. O resto derívase da participación nos tributos do Estado e da Xunta de Galicia.

Segundo indicou Manuel Santos, concelleiro de Facenda, os gastos repártense da seguinte forma:

Seguridade cidadá (Policía Local e Protección Civil) e mobilidade urbana: 1.699.213,52 euros (10,41%)

Urbanismo e vías públicas: 1.259.231,80 euros (7,72%)

Servizos de abastecemento, rede de sumidoiros e iluminación pública: 2.183.221,96 euros (13,40%)

Limpeza de espazos públicos e xestión de residuos urbanos: 2.405.921,37 euros (14,72%)

Mellora ambiental e mantemento de parques e xardíns: 850.007,66 euros (5,20%)

Servizos Sociais e Emprego: 1.402.954,05 euros (8,5%)

Educación e Deporte: 1.522.604,8 euros (9,32%)

Cultura e Festas: 1.172.565,55 euros (7,18%)

Turismo e Comercio: 200.695,01 euros (1,23%)

Administración xeral do Concello, Dixitalización e Participación cidadá: 2.949.700,36 euros (18,06%)

Endebedamento:: 695.982,97 euros (4,26%)

O concelleiro responsable da área explicou que os fondos propios non permiten asumir investimentos pero está previsto que, a través da xestión con outras administracións, cofinánciense actuacións presentes e futuras no municipio.

Argumentou que o gasto se destina a calidade urbana, asistencia social, deporte e cultura e, en xeral, en blindar todos os servizos públicos esenciais de Marín.

O punto contou cos votos favorables do PP, a abstención do PSOE e o BNG votou en contra.

Tamén se aprobaba, durante o pleno, un expediente de recoñecemento extraxudicial de crédito para a liquidación de facturas do pasado ano.

Santos manifestou que están pagas a práctica totalidade das facturas pendentes do ano 2023 a provedores, defendendo a xestión realizada nun momento en que "a inflación disparou os gastos dos concellos".

Tamén eran aprobadas as mocións do PSdeG-PSOE solicitando a paralización e replantexo do proxecto de reforma da contorna da Praza de Abastos e a do BNG sobre a intervención para a protección da Mámoa de Castiñeiras II (Pedralonga). As dúas foron apoiadas por todos os grupos con representación no pleno.