A primeira promoción do ciclo de cociña e restauración de Vilalonga comeza as súas prácticas

A primeira promoción do ciclo básico de Cociña e Restauración que se imparte no instituto de Vilalonga xa comezou o seu período de prácticas en restaurantes e hoteis do municipio de Sanxenxo asociados ao Consorcio de Empresarios Turísticos deste concello.

En total, son sete os alumnos que con esta parte práctica concluirán unha formación de dous anos e que posteriormente se poderán incorporar ao mercado laboral ou seguir realizando un ciclo medio.

Estas prácticas están remuneradas economicamente e desenvólvense durante uns catro meses, máis tempo que o habitual coa intención de xerar maior vínculo entre alumnos e empresa.

Estes sete mozos foron os primeiros en concluír esta formación teórica no centro de Vilalonga, que o presente curso xa empezou a formar a outros once estudantes.

Trátase duns estudos que ofrecen interesantes oportunidades de traballo en Sanxenxo por ser un destino turístico que necesita gran volume de profesionais neste sector.

O instituto de Vilalonga é un emprazamento temporal xa que o Concello de Sanxenxo traballa na reforma do antigo colexio de O Cruceiro, onde se situará definitivamente esta formación dual.