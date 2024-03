Haberá socorristas nas dúas praias fluviais de Pontevedra en xullo e agosto

Pontevedra saca a licitación, por primeira vez, un contrato para a xestión e coordinación do servizo de socorrismo nas praias do río Lérez e de Ponte Sampaio.

O goberno municipal prevé destinar 90.700 euros a sufragar este servizo, que se contratará por dous anos. Haberá ademais a posibilidade de prorrogalo dous anos máis.

O estudo económico parte dun custo de 44.762 euros en 2024 ata chegar de maneira progresiva aos 48.433 euros que supoñería en 2027, o último ano da prórroga.

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, explicou que o servizo consistirá na prevención e a vixilancia da seguridade dos usuarios dos areais, na intervención de rescate en situacións de risco ou na asistencia de primeiros auxilios.

Os socorristas deberán atender as praias fluviais do Lérez e de Ponte Sampaio entre o 1 de xullo e o 31 de agosto, ambos inclusive. O seu horario será entre as 13:00 e as 20:30 horas.

Os pregos de licitación recollen que as empresas interesadas en xestionar este servizo deberán contemplar, como mínimo, a presenza a diario dun socorrista acuático en cada unha das dúas praias fluviais coas que conta o municipio.

A maiores haberá un reforzo cun segundo socorrista nas tardes dos sábados e os domingos, entre as catro e media e as oito e media da tarde, o horario no que se concentran un maior número de bañistas nestes areais.

O servizo deberá contar ademais coa figura dun coordinador, que cobraría uns 1.712 euros netos ao mes no seu primeiro ano, fronte aos 1.373 mensuais dos socorristas. Contémplase unha subida salarial do 4% cada ano, segundo o convenio vixente no sector.

O contrato inclúe, a conta da empresa que gañe o concurso, o equipamento dos socorristas -uniformes, aletas de rescate ou lentes de sol-, o material de salvamento e primeiros auxilios, o balizamento das praias, os gastos correntes ou a instalación dos módulos.