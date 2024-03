Novo incidente na Ferrería, nesta ocasión, unha pelexa entre dous habituais da zona e unha viandante

A contorna da praza da Ferrería volveu a ser escenario este mércores dun novo incidente violento. Despois de que o luns un septuaxenario sufrise unha agresión tras recriminar a unhas viandantes que non mexasen no seu portal, dous días despois, rexistrouse unha pelexa entre tres implicadas, dúas mulleres habituais da zona e unha viandante.

O incidente ocorreu a media tarde e ata o lugar desprazáronse varias patrullas policiais. Finalmente, segundo confirmaron fontes da Policía Nacional, todo se resolveu coa presenza dos axentes.

Os policías entrevistáronse coas persoas implicadas, que lles explicaron que tiñan intención de presentar denuncia, aínda que a última hora da tarde aínda non acudiran á Comisaría.

Foron identificadas no lugar do incidente a tres persoas. Dúas son dúas mulleres supostamente drogodependentes que adoitan frecuentar a Ferrería e a terceira, unha viandante que pasaba pola zona.

Unha das habituais pegoulle unha labazada á outra e esta, á súa vez, tiroulle ao can encima, que lle mordeu. Ambas relataban que sufriran lesións e tiñan intención de ir ao médico.

En canto á terceira persoa, que nada ten que ver con esta zona da Ferrería, pesaba polo lugar cando as outras se pelexaban e tentou mediar.

INCIDENTE DO LUNS

En canto ao incidente do pasado luns, segundo a denuncia, á que tivo acceso PontevedraViva, o ferido fai "uns tres meses" que está a sufrir ataques violentos. Así, relata que hai un grupo de persoas que "causan danos e danos á fachada, lle defecan no portal, realízanlle pintadas e insultan aos residentes do inmoble" e que ultimamente "se está comportando de maneira moi violenta" cara a el.

Na súa denuncia lembra que xa o pasado venres, 8 de marzo, sobre as 14:30, un individuo lanzoulle unha lata de cervexa impactando ao seu lado, podéndolle causar lesións. Ese día chamou á Policía e o agresor foi identificado.

Este home, segundo o septuaxenario, en varias ocasións díxolle textualmente "te voy a rajar" e el nestes momentos temen pola súa integridade.

En canto ao luns saía do seu domicilio e comezou a chamalo "hijo de puta, un día te voy a matar", para logo coller un bastón e darlle un forte golpe nas costas.

O atacado caeu ao chan e continuou "golpeándoo con gran violencia" ata que se achegaron varias persoas e conseguiron que se detivese. Cando se decatou de que estaban a chamar á Policía, foise do lugar.

Como resultado da agresión, tivo que ser atendido no Hospital QuiróSalud Miguel Domínguez, con feridas en dous dedos da man dereita, inflamación na man esquerda e lesión nas costas. Ademais, fracturáronlle un teléfono móbil iPhone.

Este septuaxenario asegura que non é só un agresor que lle xera problemas e inseguridade, senón que o ameazan varias persoas e o luns, mentres se produciu a agresión, "houbo testemuñas de como os demais o animaban a continuar".

Todo isto ocorreu dúas horas máis tarde que un ouriñase no portal.