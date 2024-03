A incorporación de Luisa Sánchez leva a Rafa Domínguez a ocupar a vicepresidencia primeira da Deputación

Foto dos representantes do PP despois do pleno provincial en que Luisa Sánchez tomaba posesión do cargo © PontevedraViva Rafa Domínguez, Luis López e Luisa Sánchez Méndez © PontevedraViva Luisa Sánchez Méndez pasa a ocupar o cargo de vicepresidenta segunda da Deputación © PontevedraViva

Luisa Sánchez Méndez tomaba posesión como deputada provincial este mércores 13 durante un pleno extraordinario que se celebraba no Pazo Provincial. Substitúe a Marta Fernández-Tapias, quen renunciaba ao seu cargo o 19 de febreiro por motivos persoais.

O presidente da Deputación, Luis López, anunciaba minutos antes da sesión plenaria os cambios que supón a incorporación de Luisa Sánchez, quen ocupará tamén a vicepresidencia da institución provincial.

A nova vicepresidenta terá competencias nas áreas de deportes, economía e impulso de emprego. Ademais, será a interlocutora de referencia na cidade de Vigo e na contorna.

A reestruturación supón un ascenso para o pontevedrés Rafa Domínguez, que pasa a converterse en vicepresidente primeiro da Deputación, substituíndo a Luis López cando estea ausente. Ata a data era o responsable da vicepresidencia segunda. Asumirá tamén as áreas relacionadas con xacementos arqueolóxicos, ademais das que xa exerce sobre o Museo de Pontevedra e Santa Clara.

Domínguez deixa a responsabilidade en promoción económica e de impulso de emprego, que será abordada por Sánchez Méndez.

Jorge Cubela farase cargo do departamento de Cultura, ademais de manter as atribucións no reto demográfico, mocidade e desenvolvemento rural.

Por último, o deputado Javier Tourís encargarase de xestionar a Estación Fitopatolóxica do Areeiro.

O resto de deputados do goberno provincial manterán as mesmas áreas que ata o de agora, segundo manifestou Luis López.

O presidente agradeceu a Luisa Sánchez que aceptase dar este paso e destacou que é unha persoa "disposta, preparada e moi leal. O máis importante é que saímos todos gañando. É unha persoa cunha solvencia acreditada. Foi 25 anos directiva dunha das empresas máis importantes da provincia no eido sanitario".. Engadiu que Vigo gañará a unha persoa que responderá con cordialidade e rotundidade cando se trate de defender os intereses da cidade "máis importante da provincia e de Galicia".

Manifestou que se dá un impulso ao goberno con estes cambios, con experiencia para lograr novas metas. Na sesión plenaria, Luis López felicitaba á nova vicepresidenta sinalando que "é unha honra para min como presidente e membro do grupo provincial do PP de contar nas nosas filas contigo" e desexoulle os máximos acertos "que van ser todos".

O presidente provincial non quixo pronunciarse sobre a posibilidade de que Luisa Sánchez sexa a referencia do Partido Popular en Vigo a partir de agora, xa que os populares contan actualmente cunha xestora na cidade olívica coa delegada da Xunta, Ana Ortiz, presidindo a dirección provisional.