Morre un motorista nun accidente de tráfico en Bora

A Axencia Galega de Emerxencias informou dun accidente mortal.

O suceso tivo lugar pouco antes das 8.30 horas deste mércores no cruce da estrada nacional N-541 coa autonómica PO-224, preto da estación de ITV da parroquia pontevedresa de Bora.

Segundo explicou o 112, un motorista caeu do seu vehículo.

Unha persoa contactou co servizo de emerxencias para informar dun motorista tendido na cuneta da PO-224. Indicou que caera do seu vehículo e non respondía a estímulos, pero descoñecía as circunstancias do suceso.

Nada puido facerse xa polo motorista, tal e como confirmou o equipo médico apenas uns minutos despois.

Ata o lugar do accidente desprazáronse unha ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e axentes da Garda Civil de Tráfico. Tamén foron avisados os Bombeiros de Pontevedra, que non tiveron que intervir.