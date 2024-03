"Quen queira caldiño quente que veña a Mourente"

Festa do Caldo © Cristina Saiz Festa do Caldo © Cristina Saiz Festa do Caldo © Cristina Saiz

A Festa do Caldo celebra este domingo a súa edición número 25 nos Areás, na parroquia de Mourente.

A tiktoker Leticia Miraz, coñecida como "Leti dá Taberna", leu o pregón á unha da tarde e foi homenaxeado o veciño Manuel Rey Lapido.

Logo empezou a degustación nas dúas grandes carpas instaladas para esta cita gastronómica que ten ao caldo como protagonista, todo un emblema da gastronomía galega, ademais de ser "un símbolo de unión, exemplo de sustentabilidade e unha mostra da nosa cultura".

As cuncas de caldo despacháronse a 2,50 euros a unidade e as cazolas de cocido a 6 euros. Como recordo, os somensales puidéronse levar de recordo as cuncas e as cazolas serigrafiadas.

Varios grupos folclóricos amenizaron a xornada.

O caldo é relixión en Mourente. A parroquia pontevedresa non se amedrentou polo día frío e con moita choiva co que amenceu este 8 de marzo no municipio.

A celebración gastronómica, organizada pola Asociación de Veciños O Castro, recibiu a un bo número de visitantes na súa xornada grande.

A degustación do caldo, ben quente, agradeceuse. Nun día como o que saíu este domingo poucos plans podían resultar tan agradables.