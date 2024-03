Aberto o prazo para reservar no proxecto formativo do Carlos Oroza no Mercado de Abastos

O Mercado de Pontevedra acolle a partir do martes, 12 de marzo a segunda parte do proxecto que promove a Concellaría de Promoción económica, que dirixe Anabel Gulías, e o CIPF Carlos Oroza convertendo a primeira planta da praza nun espazo formativo.

Nesta ocasión, cinco grupos ofrecerán abertamente as súas propostas cun aforo máximo de 35 persoas.

Os cinco equipos de traballo e as datas de actuación de cada un deles son as seguintes: O martes 12 de marzo: Restaurante Casa do monte, o mércores 13 de marzo: Tapería Morriña da terra; o xoves 14 de marzo: Tapería ZenTolos, o venres 15 de marzo: Gastrobar Sete20 e o sábado 16 de marzo: Bocatería Priorities.

Tendo en conta que se trata dun proxecto educativo, as persoas que queiran participar nel poderán reservar (FAGA A SÚA RESERVA AQUÍ).