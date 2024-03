Os arrastres de terra colorean de marrón as augas do río Verdugo en Ponte Sampaio © PontevedraViva

A cor marrón e a turbidez que mostraban este sábado as augas do río Verdugo fixeron saltar as alarmas entre algúns de veciños de Arcade e Ponte Sampaio.

O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo informou que "dende o momento en que detectamos a alerta polo cambio de coloración no Río Verdugo, dende o goberno local estamos traballando cos diferentes operativos de emerxencias".

Nun primeiro contacto explicaron ao rexedor que non se detectou mortandade nos peixes.

A Policía Autonómica tranquilizou ao alcalde e a veciñanza ao confirmar que a cor marrón da auga do Verdugo débese á crecida do río motivada polas últimas choivas.

"Trátase de arrastres de materia orgánica normal nestes episodios de choiva acumulada", sinalou Manu Lourenzo. "Seguimos pendentes, pero a información que nos vai chegando é tranquilizadora", engadiu.

Por último o alcalde agradeceu á cidadanía "a súa sensibilidade ambiental e colaboración". "Somos unha veciñanza marabillosa", destacou.