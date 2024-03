A Orde do Caldo de Mourente nomea seis novos confrades

Este sábado incorporáronse como novos confrades da Orde do Caldo de Mourente: o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López; a primeira tenente de alcalde de Pontevedra, Eva Villaverde; a concelleira María Xosé Abilleira; o vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez; o xeneral xefe da Brilat, Alfonso Pardo de Santayana e o presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas.

Nun acto celebrado no salón de actos do Edificio Castelao do Museo de Pontevedra cada un deles recibiu a súa capa, medalla, diploma e pin correspondentes.

Nesta ocasión non houbo o tradicional desfile pola cidade con foto final na Peregrina, o mal tempo impediuno.

Este domingo celébrase o día grande da festa así que, tal e como dixo Santiago Laya, presidente da asociación veciñal O Castro de Mourente, organizadora desta festa gastronómica: "Quen queira caldiño quente que pase por Mourente".