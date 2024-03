A saraiba deixa varias saídas de vía sen feridos en Pontevedra

As fortes granizadas rexistradas nas últimas horas provocaron algúns accidentes de tráfico nas estradas pontevedresas aínda que, afortunadamente, non se rexistraron danos persoais. Así, desde a medianoite e ata as 8 horas desta mañá, o 112 Galicia contabilizou varios incidentes pola presenza de xeo.

Segundo informou o 112, o máis destacado de todos eses sinistros ocorreu no quilómetro 135 da AP-9, ao seu paso pola parroquia de Salcedo á primeira hora desta mañá: eran as 6:15 horas cando o condutor implicado, que saíu ileso, explicou ao 112 Galicia que o seu coche dera varias voltas de campá antes de acabar contra a mediana. No momento do aviso xa estaba no exterior esperando polos servizos de emerxencias.

Deste xeito, desde o Centro Integrado de Emerxencias-112 Galicia informouse a Garda Civil de Tráfico, á Policía Local e Protección Civil de Pontevedra e aos servizos de mantemento da autoestrada.

A neve, por outra banda, afectou a diferentes vías de comunicación de Pazos de Borbén e Rodeiro.