Barro recibe a Maleta Viaxeira da Subdelegación do Goberno

© Subdelegación do Goberno

O subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, entregou este venres a Maleta Viaxeira contra a violencia de xénero ('MAVI') ao Concello de Barro durante a súa primeira visita institucional ao municipio.

A iniciativa, que busca fomentar a igualdade e concienciar sobre a necesidade de seguir avanzando na loita contra as violencias machistas a través da lectura, está promovida pola Unidade contra a Violencia sobre a Muller da Subdelegación e está integrada no programa de actos organizados con motivo do 8M, Día Internacional das Mulleres.

No acto de entrega, o subdelegado destacou a importancia de que os municipios do rural súmense a esta iniciativa, xa que o acceso a este tipo de contidos, nestas áreas, é máis limitado. Tamén felicitou ao Concello polo seu compromiso con esta iniciativa e coa igualdade e destacou que "para conseguir unha sociedade máis igualitaria, xusta e libre de violencias machistas, as administracións debemos traballar xuntas e coordinadamente".

No acto de entrega, que tivo lugar no edificio consistorial, estiveron presentes xunto a Losada o alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abralde, o tenente alcalde, José Sanmartín, e a concelleira de Igualdade, Digna Lía.

A maleta contén máis dunha vintena de libros escritos por mulleres e permanecerá no Concello de Barro tres meses, tras os cales continuará a súa viaxe por outros concellos, casas de acollida, asociacións de mulleres vítimas de violencia de xénero, bibliotecas, centros de información á muller ou servizos sociais da provincia que a soliciten.

As maletas viaxeiras, cinco en total, xa percorreron trece concellos de toda a provincia de Pontevedra, así como o Centro Penitenciario da Lama e o Centro de Inserción Social Carmen Avendaño de Vigo.