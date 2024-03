Sanxenxo participará no Foro Internacional de Cidades Abertas como exemplo de proxección turística

O Concello de Sanxenxo foi convidado a participar no I Foro Internacional de Cidades Abertas que terá lugar o próximo 29 de abril en Fuengirola. Desde o Concello anfitrión a súa alcaldesa cursou dita invitación dada a “admiración polos aspectos que o fan destacar como destino de calidade”.

A convocatoria que se desenvolverá co lema 'Turismo e xestión do éxito' quere contar coa participación do municipio pontevedrés para que precisamente expoña a súa xestión para proxectar Sanxenxo como destino turístico. Neste foro participarán representantes de cidades e países que destacan polo equilibrio e a sustentabilidade na xestión turística.

Será o concelleiro de Turismo, Juan Deza, quen viaxe a Fuengirola do mesmo xeito que o fixo esta semana á ITB de Berlín, onde a oferta de Sanxenxo estivo presente na caseta de Turismo de Galicia. Esta cita alemá é unha plataforma de negocio para o sector turístico no que tomaron parte máis de 180 países.