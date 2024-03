CGT-Pontevedra convoca unha xornada de folga o 14 de marzo baixo o lema 'Paremos o xenocidio en Palestina'

Concentración contra os ataques de Israel a Palestina e a Franxa de Gaza © Diego Torrado - Arquivo

Co obxectivo de parar "o xenocidio que está a levar Israel, co apoio, financiamento e amparo de Estados Unidos e a Unión Europea" nace unha convocatoria de xornada de folga para o xoves 14 de marzo.

O sindicato CGT-Pontevedra realiza esta convocatoria facendo un chamamento a que se somen persoas que traballan nas administracións do Estado central, Xunta de Galicia, Deputación e Concello de Pontevedra; ademais de persoal de centros educativos de ensino secundario, formación profesional e universitaria.

O colectivo convocante reclama a ruptura inmediata dos gobernos con Israel en todos os ámbitos xa sexa diplomático, político, económico ou comercial.

Ademais, demanda a sanción e embargo a todas as empresas, públicas ou privadas, que "manteñan e amparen o comercio de armas con Israel ou colaboren na colonización ilegal de terras palestinas, particularmente nas zonas ocupadas militarmente".

A xornada de folga prevista contaría tamén cunha manifestación de solidariedade con Palestina, que está prevista para as 20.00 horas do día 14. Partirá da praza do Hospital Provincial e percorrerá o centro de Pontevedra ata chegar á Subdelegación do Goberno. Esta marcha está apoiada polos colectivos 'Pontevedra-Palestina'.