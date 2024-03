Ofertan un curso gratuíto de agricultura orgánica en Barro para reducir o uso de fertilizantes artificiais

A agricultura orgánica é o sistema de produción no que se trata de aproveitar ao máximo os recursos propios da terra. A idea é focalizar a fertilidade do solo e a actividade biolóxica.

Este sistema busca reducir o uso de fertilizantes artificiais e praguicidas sistémicos que afectan ambientalmente.

Por este motivo, en Barro ponse en marcha un curso de introdución á agricultura orgánica, que se impartirá no Centro Social Escola de Cangrallo os sábados 23 de marzo e o 6 de abril, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Van traballarse técnicas aplicadas á horta ecolóxica e á recuperación de solos degradados con actividades teóricas e prácticas.

A inscrición e gratuíta e debe realizarse a través do Rexistro do Concello de Barro, a través do formato electrónico ou acudindo presencialmente.

As prazas son limitadas e desde o goberno local indican que terán preferencia as persoas empadroadas no municipio.