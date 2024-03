A Gala do Chapante en Cuntis recoñece a traxectoria do Café "Quico"

O Concello de Cuntis está de celebración con motivo da XXV edición da Festa do Lacón con Grelos. Entre os actos relacionados con este evento, durante a noite do venres celebrábase no Centro Sociocultural Patelas a Gala do Chapante.

Este acto festivo converteuse nunha homenaxe ao Café "Quico", un local que leva máis dun século de vida e que se converteu nun espazo de encontro e referente para moitas xeracións de cuntienses, segundo manifestaba o alcalde de Cuntis Manuel Campos durante a súa intervención no acto.

O Café "Quico" foi escenario da repartición de premios importantes da Lotaría, ademais de converterse nun punto que viu a evolución e o crecemento da vila durante o paso das décadas.

Numerosas persoas acudiron á Gala do Chapante, que contou coa actuación da agrupación Chumpá Teatro.

Este sábado 2, a Rúa Pedro Campos acollerá o concerto estelar de Antonio José dentro da programación da Festa do Lacón con Grelos. A entrada é libre ata completar a capacidade do recinto.