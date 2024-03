A.M.A. e CBNK asinan unha alianza estratéxica para potenciar a oferta de valor para profesionais sanitarios

Co afán de ofrecer máis prestacións aos seus mutualistas e asegurados, A.M.A. subscribiu un acordo estratéxico con CBNK, un dos principais grupos de banca especializada que traballa con colectivos como o sanitario, cuxa labor se considera fundamental para a sociedade e o seu progreso.

O acordo foi formalizado onte na sede de A.M.A. en Madrid, entre o presidente de A.M.A. Grupo, o Dr. Diego Murillo, e o presidente do Consello de Administración de CBNK Banco de Colectivos, D. Mateo Velasco.

O acordo subscrito entre ambas as entidades fundamentarase en dous eixos estratéxicos: a prescrición comercial por parte de A.M.A. a CBNK e a incorporación dos seguros de A.M.A. ao catálogo de produtos que CBNK ofrece aos seus clientes, persoas físicas ou xurídicas, profesionais do sector sanitario.

O presidente de A.M.A., o Dr. Diego Murillo, valorou positivamente o acordo, xa que "permite ofrecer aos mutualistas unha oferta de calidade, próxima e totalmente personalizada da man de entidades como CBNK, que coñecen ben a realidade e necesidades dos profesionais sanitarios".

Pola súa banda, o presidente de CBNK, Mateo Velasco, resaltou que "con este acordo, xeramos unha proposta de valor única para o colectivo sanitario, incrementando o abanico de produtos e servizos que ofrecemos como banco especializado en colectivos profesionais esenciais".

Con este acordo CBNK poderá ofertar aos seus clientes, persoas físicas ou xurídicas profesionais do sector sanitario, os produtos aseguradores de AMA. A través do seu Operador Banca Seguros, CBNK mediará a actividade de distribución de seguros privados no marco dun contrato de axencia de seguros vinculado.

Por último, A.M.A. e CBNK coinciden en apostar por crecer da man de entidades líderes que contribúan a asegurar o progreso dos profesionais e colectivos como o sanitario, mediante propostas de valor integrais, diferenciais e especializadas.