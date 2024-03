La Quadra, o epicentro gastronómico de Pontevedra

La Quadra Urban Food Court © Mónica Patxot La Quadra Urban Food Court © Mónica Patxot La Quadra Urban Food Court © Mónica Patxot La Quadra Urban Food Court © Mónica Patxot

A cidade de Pontevedra alberga un tesouro oculto, un pazo barroco que foi restaurado e transformado nun vibrante espazo gastronómico onde conflúen catro fabulosos restaurantes: La Quadra Urban Food Court. Este antigo Pazo dos Condes de San Román, construído en 1744, atópase entre as prazas de Teucro e de Curros Enríquez, e as rúas Real e Manuel Quiroga. La Quadra é o lugar perfecto para gozar dunha experiencia culinaria única.

UN POUCO DE HISTORIA

O Pazo dos Condes de San Román foi considerado no seu momento o pazo máis luxoso e grande de Pontevedra. O seu patio interior, composto por dous corpos, conta cunha balaustrada de pedra calcaria Real de Coimbra e 13 cavidades elaboradas con pedra calcaria rosada traída de Bayona, Francia. Estas cavidades albergaban bustos de pensadores gregos e heroes mitolóxicos, creando unha obra única en todo o Noroeste peninsular.

Durante os días de celebración, os condes brindaban cos seus invitados dende a balaustrada superior, gozando do "genever" que traían en barricas dende Londres e Ámsterdam ata o porto de Pontevedra. Os fillos dos Condes adoitaban xogar no patio interior, mentres que os cabalos descansaban nun dos seus costados. Cando os mozos remataban as súas horas de estudo, os seus pais dicíanlles que se fosen a xogar á "Cuadra", como adoitaban chamar ao lugar.

UNHA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA ÚNICA

La Quadra foi restaurada e converteuse nun espazo gastronómico alegre que ofrece unha experiencia única para os habitantes de Pontevedra e os visitantes da cidade. Os restaurantes que alberga La Quadra convídanche a gozar dunha ampla variedade de sabores e pratos exquisitos nunha contorna histórica, acolledora e colorida.

La Quadra alberga unha selección de restaurantes que ofrecen unha ampla variedade de opcións gastronómicas. Os máis zumarentos e deliciosos cortes de carnes asados ás brasas da man de Pontegrill, representantes de Pontevedra nos Campionatos de España de Mestres Grelleiros. As súas carnes son preparadas en brasas de carbón de Marabú e tráennos unha carta especial de carnes maduradas, carnes afumadas e Texas BBQ Ribs.

Espectaculares hamburguesas campioas e de autor igualmente feitas á brasa e con moito sabor polos amigos de Candela Grill. En só tres anos de traxectoria deixaron a súa marca no público da provincia e convertéronse no noso primeiro representante no Campionato Nacional de Hamburguesas. Agora regresan cunha carta renovada onde combinan as súas hamburguesas máis desexadas con novas propostas moi audaces e deliciosas, ademais dos seus famosos "perrotes quentes".

A auténtica comida de rúa Mexicana regresa tamén a Pontevedra, La Nachería ponnos ese toque singular de sabor para deleitarnos cos seus tacos e burritos que tantos amantes e fanáticos conseguiron na nosa cidade no seu lembrado local xunto á Igrexa da Peregrina, que hai dous anos transformouse en cociña delivery coas marcas Bendito Burrito e Taquería Guadalupe. Con novas propostas e sabores, volveremos gozar dos seus nachos frescos elaborados ao momento.

Na Primavera incorporaranse a La Quadra os nosos amigos mafiosos de Il Capone della Pasta, da man da cociñeira internacional Taty Montenegro, coa tradicional pasta italiana feita con finos ingredientes e receitas auténticas, ademais das máis deliciosas e innovadoras Pizzas de estilo Napolitano, únicas!.

E tamén, poderás coroar os teus plans de copas e celebracións na nosa histórica terraza con The One Roof Top Bar. O único Bar Terraza nunha planta alta da cidade onde coñecerás a súa coctelería AI, elaborada con intelixencia artificial, todo un espectáculo, e probarás o verdadeiro sabor dos mais famosos cócteles do mundo, porque o cóctel Perfecto, si existe!.

La Quadra non só é un lugar para gozar dunha deliciosa comida, senón tamén para celebrar todos os momentos, xa sexa que esteas a planear gozar só ou compartir coa túa familia, a túa parella ou os teus amigos, ata para as túas reunións de negocios, La Quadra ofréceche espazos frescos e alegres.



Benvido a La Quadra Urban Food Court, benvido a esta nobre casa. Ven e goza dunha experiencia culinaria única no epicentro gastronómico de Pontevedra.

La Quadra, o punto Q da cidade.

