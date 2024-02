Dúas conferencias internacionais xuntarán na Boa Vila á elite mundial do ecoloxismo

Presentación das conferencias "Pontevedra ESEE- Degrowth 2024" © Mónica Patxot

A 10ª Conferencia Internacional sobre Decrecemento e a 15ª Conferencia da Sociedade Europea de Economía Ecolóxica (ESEE) celebraranse na cidade de Pontevedra do 18 ao 21 de xuño de 2024.

Esta conferencia conxunta forma parte do programa “Pontevedra ESEE- Degrowth 2024”, que situará á Boa Vila como capital europea do decrecemento en 2024. O decrecemento, tamén coñecido como decrecentismo, é un termo utilizado tanto para un movemento político, económico e social como para un conxunto de teorías que critican o paradigma do crecemento económico.​ O decrecemento sostible é a transición a unha economía máis pequena con menos produción e consumo, compatible coa preservación dos recursos naturais.

Así, os defensores do decrecemento propoñen un cambio no paradigma que mide o éxito e o progreso económico mediante indicadores como o PIB (produción total de bens e servizos dunha economía), para ter en conta outros factores, como a calidade de vida, ou os índices de igualdade social.

Mario Pansera, director do grupo Post-growth Innovation Lab da Universidade de Vigo e o investigador Javier Lloveras presentaron este mércores no Concello de Pontevedra estas dúas importantes conferencias nas que se prevé unha asistencia dunhas mil persoas, "a elite do ecoloxismo e da economía ecolóxica" a nivel mundial.

Nesta presentación participaron o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e a concelleira de Promoción económica, Anabel Gulías. "Efectivamente, o decrecimiento asusta un pouco, pero facer unha transición ecolóxica e recoñecer que o crecemento non pode ser infinito e que temos que adaptarnos e que podemos ter unha altísima calidad de vida sen agotar todos os recursos do planeta nin moito menos, é absolutamente razonable", dixo Lores.

O evento titulado 'Ciencia, Tecnoloxía e Innovación máis aló do crecemento: Cultivando a creatividade colectiva para un futuro sostible', constará de dous tipos de actividades:

Por unha banda, contará cunha ampla gama de sesións, que inclúen conferencias académicas, paneis de expertos e talleres artísticos. Teñen como obxectivo reunir unha ampla gama de perspectivas e experiencia internacional sobre economía ecolóxica e decrecemento.

Pero ademais organizaranse iniciativas de participación cívica e iniciativas orientadas aos cidadáns (máis aló da conferencia) durante todo o ano e durante os días da conferencia. Estas actividades levarán a cabo en varios lugares da cidade e incluirán talleres, debates, exposicións e concursos. Abertas ao público, estas actividades brindarán oportunidades para unha participación activa.

O evento está organizado ao redor dos principios do decrecemento, cun forte enfoque en promover o benestar humano e ambiental, promovendo a cooperación, a democracia, a inclusión, a transparencia e a solidariedade.

A Universidade de Vigo traballa na organización desta conferencia conxunta das redes internacionais de investigación sobre o decrecemento e a Sociedade Europea de Economía Ecolóxica.

A Conferencia Internacional sobre o Decrecemento celébrase desde 2008 en cidades como París, Barcelona, Berlín, Venecia, Leipzig, Budapest, Malmö, Viena, Manchester, A Haia e Zagreb. Mentres que a Conferencia da Sociedade Europea de Economía Ecolóxica organízase cada dous anos, sendo a última edición en Pisa, en 2022. O evento crea o contexto perfecto para que os investigadores discutan as dimensións ecolóxica, social, económica e política da sustentabilidade.