Cae parte do muro do cemiterio de San Amaro polo efecto das chuvias

Muro que caeu no cemiterio de San Amaro © PontevedraViva

As choivas caídas sobre Pontevedra nas últimas horas parecen ser as causantes do esborralle parcial dun muro do cemiterio municipal de San Amaro, un suceso que causou danos en varios panteóns familiares.

A área municipal de Cemiterios xa realizou comprobacións na zona, un vello muro de carga, e executará obras pola vía de emerxencia para asegurar a estabilidade do peche e reparar a parte do muro que caeu.

A zona afectada é a situada xunto ás oficinas dos traballadores do cemiterio.

A caída do muro produciu a rotura de lápidas e monólitos en varios panteóns e, ademais, asolagáronse algúns panteóns subterráneos, segundo fontes consultadas por PontevedraViva.