Emotiva homenaxe en Soutomaior a Alfonso Pazos, toda unha lenda no baloncesto

Alfonso Pazos, no acto de homenaxe organizado por Soutomaior © Concello de Soutomaior

Alfonso Pazos, que desde Soutomaior dedicou toda a súa vida ao baloncesto, xa dá nome ao pavillón municipal da Montesiña. Foi tras unha emotiva e sentida homenaxe.

O propio Pazos tivo a oportunidade, emocionado, de agradecer a presenza e o agarimo recibido nesta xornada por todos os que acudiron ao pavillón e que o recibiron cunha gran ovación.

Tras descubrir a placa coa que se bautizou esta instalación deportiva, Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, fíxolle entrega dun agasallo por parte do Concello, unha camiseta co número 1 e o seu nome do Club de Baloncesto Arcade e un marco con fotos históricas do club.

A continuación, chegou a parte máis emotiva do acto coa intervención de deportistas vencellados con Alfonso Pazos e coa súa historia do deporte do concello.

Así, interviñeron o vicepresidente da Federación Galega de Baloncesto, Ramón Lago, e veciñas e veciños do concello que formaron parte en diferentes xeracións do Club de Baloncesto Arcade, Nieves Lusquiños, Eduado Ocampo e Xaime Nogueira.

Todos e cada un deles destacaron a enorme valía de Alfonso Pazos que apostou polo baloncesto ata o final e que en épocas difíciles conseguiu que moitas mozas e mozos visen no deporte como unha saída ante moitos problemas.

Pero o que destacaron por enriba de todo era o seu "enorme corazón", sendo unha persoa que "sempre estaba disposto a escoitar e a prestar axuda ante calquera situación persoal ou deportiva".

Para rematar, os asistentes puideron gozar dun pincho e tiveron a oportunidade de falar con Alfonso Pazos, compartindo moitos abrazos, risas, anécdotas e algunha que outra bágoa de emoción.